СМИ: глава Дагестана может уйти в отставку

Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост до довыборов в Госдуму 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, отставка Васильева связана не с претензиями Кремля, а с проблемами с его здоровьем.

В августе Васильеву исполнился 71 год. Он был назначен врио главы республики в октябре 2017 года вместо Рамазана Абдулатипова. Отметим, что пост главы правительства Дагестана сейчас занимает экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Васильева на посту может сменить сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов. Он уже рассматривался на эту должность в 2017 году, его называли главным кандидатом.