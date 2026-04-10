Площадку у памятника Бутлерову в Казани благоустроят — эскизы

Так, на площадке установят декоративную подсветку

Фото: мэрия Казани

На площадке у памятника Бутлерову в Казани высадят более 800 кустарников, установят декоративную подсветку и создадут полноценное общественное пространство. Эскизы «пространства в будущем» уже осмотрел мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на месте проведения работ, сообщили в мэрии.

Градоначальник отметил, что за последние 15 лет площадь парков и скверов в Казани выросла в 5 раз. На сегодняшний день совокупная площадь таких пространств составляет 627 га.

мэрия Казани

— Каждый год мы беремся за новые территории, в этом году будем вести работу по благоустройству пяти общественных пространств. Одна из точек — площадь перед памятником Бутлерову на ул. Пушкина, которая фактически является входной группой в Ленинский сад. Давайте сделаем ее достойно, — добавил мэр Казани.

Эксперты уже отметили, что на территории вокруг памятника Бутлерову не хватает озеленения и мест отдыха, а проходу пешеходов часто препятствуют припаркованные машины. В результате это место стало транзитной зоной.

В планах высадить там 15 крупномерных деревьев, газоны с автополивом, поставить более 50 малых архитектурных форм и камеры видеонаблюдения. Из других предметов «преображения» — фонари, декоративная подсветка деревьев и самого памятника, а также информационный стенд о Бутлерове.

Никита Егоров