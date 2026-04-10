Коммунальный «кешбэк»: главу УК судят за откаты на уборке придомовых территорий

Глава УК «СТУ» предстал перед судом по обвинению в коммерческом подкупе от клининговой компании, получившей подряд на уборку территории ЖК «Грин Сити»

Фото: Артем Дергунов

В Советском райсуде Казани начался процесс по уголовному делу против Романа Байгельдена, гендиректора УК «Современные технологии управления». По версии следствия, 25% платы за уборку придомовой территории подрядчик работ возвращал главе УК. Заявившая о схеме бизнес-леди уже вышла из суда несудимой. На днях ее вызвали повесткой уже в качестве свидетеля.

Тариф коррупционный

Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению дела генерального директора ООО «Управляющая компания «Современные технологии управления» (УК «СТУ») Романа Байгельдена, который обвиняется в коммерческом подкупе (ст. 204 ч. 7 УК РФ).

В управлении УК «СТУ» находятся пять домов: четыре здания, входящих в ЖК «Грин Сити» на ул. Галеева, и один многоквартирный жилой дом на улице Дубравной, 2д.

По версии следствия, Байгельден в марте 2025 года заключил договор с клининговой компанией «Чистое решение» на уборку придомовой территории и потребовал за это ежемесячно возвращать ему 110 тысяч рублей. Общее вознаграждение клининговой компании составило 419 тысяч с учетом отката. Вся сумма была заложена в тариф для жильцов.

Сотрудничество в таком формате продолжалось пять месяцев, договор с «Чистым решением» был расторгнут в ноябре 2025 года. Обвинение полагает, что за это время Байгельден получил 550 тысяч рублей. После расторжения договора директор клининговой компании Светлана Липатова обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, Роман Байгельден получил статус подозреваемого и был отправлен под домашний арест.

«Кешбэк» за договор на уборку

В среду, 8 апреля, отвечая на вопросы гособвинителя Лилии Сурковой на первом заседании суда по этому делу, свидетель Светлана Липатова описывала свое общение с Романом Байгельденом так:

— Я предложила клининговые услуги, он сказал: «Хорошо. Начнем работать. Но у нас есть свои условия...» Мне сразу озвучили — если я буду работать, буду платить откат. Озвучили 90 тысяч рублей в месяц, а когда ближе к договорным отношениям пошло, сумма увеличилась на 20 тысяч.

Как рассказали «Реальному времени» источники в правоохранительных органах, эти переговоры состоялись на балконе дома на улице Бари Галеева, в одной из квартир тогда находился офис управляющей компании. После этого стороны неоднократно встречались в офисе УК, считали объемы, метраж убираемой территории, зарплаты работников клининговой компании.



На судебном допросе директор «Чистого решения» Светлана Липатова подтвердила — возвращала по 110 тысяч: «В течение пяти месяцев я привозила Роману Владимировичу деньги». На следствии она припоминала — один раз использовала в качестве курьера своего сына.

На судебный допрос в качестве свидетеля Светлана Липатова пришла с другом и адвокатом. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Договор предусматривал уборку мест общего пользования и прилегающей территории в казанском ЖК «Грин Сити» из четырех башен в 19 этажей на улице Галеева. Этот район в свое время прозвали «Кубой» — островом между железной дорогой и оврагами, застройка которого началась во времена Карибского кризиса 1960-х. Обеспечивать чистоту в подъездах и дворах должны были четверо дворников из фирмы Липатовой. На них же договором возлагались работы в доме на ул. Дубравной, 2д.

Многоквартирный жилой дом по улице Дубравной, д. 2д. скриншот с сайта Яндекс.карты

Договор был заключен с 1 мая 2025 года, с этого момента за работу подрядчика УК «СТУ» ежемесячно перечисляла на счет ООО «Чистое решение» указанную в договоре сумму. Байгельден подписывал акты выполненных работ и платежки, подрядчица тоже соблюдала обязательства в части ежемесячного вознаграждения, которое коммунальщик называл «кешбэком».

Прибылей стало не хватать

Разногласия между Байгельденом и Липатовой начались после того, как в сентябре 2025 года она попросила повысить расценки на работу, ссылаясь на то, что полученной прибыли компании не хватает. Откат за октябрь был выплачен в срок, однако Байгельден внезапно заявил: есть претензии по качеству работы, после чего договор с «Чистым решением» расторгли.

По словам Липатовой, из положенной оплаты за октябрь ее организация так и не получила 200 тысяч рублей.



Несмотря на статус подсудимого и домашний арест, по документам Роман Байгельден остается руководителем УК «Современные технологии управления».

Адвокат Радмир Галимов подтвердил — вину его клиент признает. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

После оглашения обвинения в суде Байгельден подтвердил свою признательную позицию, уточнил «Реальному времени» адвокат подсудимого Радмир Галимов.

Если бы Байгельден занимал должность в органах государственной или муниципальной власти — его привлекли бы за взятку. Для руководителей коммерческих организаций Уголовный кодекс РФ предусматривает другой состав. В Советский райсуд Казани дело Байгельдена ушло по обвинению в коммерческом подкупе по ч. 7 ст. 204 УК РФ. Санкция статьи предусматривает как штраф до 3 млн рублей, так и срок лишения свободы от 5 до 9 лет.

В марте судом было прекращено уголовное преследование в отношении Светланы Липатовой в связи с ее деятельным раскаянием.



Скандальный ЖК



В 2018 году стройка ЖК «Грин Сити» проходила со скандалами и судебными разбирательствами: против стройки протестовали жильцы соседних домов — их хрущевки пошли трещинами. Верховный суд России закрепил за оврагом на Галеева статус рекреационной зоны, тем не менее дома были достроены.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2022 году обанкротившийся генподрядчик построенного в ЖК «Грин Сити» дома попытался взыскать 88 млн рублей с застройщика жилкомплекса — компании «РС Инвестмент» семьи экс-депутата Госсовета Татарстана Рустама Сабирова.

