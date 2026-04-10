На М-12 под Мензелинском перекрыли движение в сторону Москвы из-за аварии

Также на трассе лежит снег

Фото: скриншот из «Яндекс.Карт»

На трассе М-12 под Мензелинском образовался затор протяженностью 3 км. Причиной пробки стала авария, следует из данных «Яндекс Карт». Согласно сообщению госкомпании «Автодор», движение в сторону Москвы перекрыли из-за ДТП на 1109-м км.

Автомобильная пробка образовалась на трассе по направлению к Набережным Челнам, не доезжая до Мензелинска. Согласно видео, которое присылали очевидцы с места ДТП, на трассе лежит снег.

Ранее сообщалось, что в Казани в апреле пошел снег. Осадки прошли во всех районах городах. Причем, помимо столицы Татарстана, снег шел в Альметьевском районе, Набережных Челнах, Нижнекамске и Лениногорске. Кадрами делились местные жители в телеграм‑каналах.

Никита Егоров