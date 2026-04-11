«Рубин» снова перестал забивать голы, а претензий к Артиге «пока нет»
На этот раз сыграли вничью с 15-й командой РПЛ
«Рубин» сыграл в нулевую ничью с «Оренбургом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Франка Артиги продлила беспроигрышную серию в чемпионате до пяти игр подряд. Однако вопросы к казанцам все равно остаются. Что надо знать об очередной невнятной игре «Рубина» — читайте в материале «Реального времени».
Удивительный состав
Франк Артига выбрал на матч с «Оренбургом» достаточно смелый состав. Испанец оставил на скамейке запасных Илью Рожкова, хотя его место в старте не вызывало до этого сомнений. Вместо него на поле с первых минут появился Константин Нижегородов, для которого игра на фланге не является профильной в обороне. Чем была вызвана такая перестановка — недовольством Рожковым или травмой защитника, предстояло узнать уже после финального свистка арбитра.
Кроме этого, тренерский штаб «зачехлил» опытного Далера Кузяева, выпустив на его позиции 19-летнего Никиту Васильева. Хотя данное изменение читалось. Прежде всего из-за не очень удачного выступления Кузяева в предыдущем туре с «Сочи», когда он был заменен в перерыве. Но также из-за необходимости показать доверие молодежи. За четыре тура при Артиге молодые воспитанники сыграли в общей сложности всего 13 минут. Еще один такой матч (тем более на домашней арене) могли не понять.
Впрочем, большее удивление вызвало наличие в старте фамилии Мирлинда Даку. Албанский бомбардир только-только восстановился от травмы, однако получил место в составе. При этом нападающий еще не успел набрать оптимальной формы, об этом говорили даже тренеры «Рубина». Вероятно, Артига посчитал, что без наконечника его команде в атаке будет сложно. В первом круге Даку уже вытащил матч для казанцев, оформив дубль в ворота «Оренбурга» в гостях, — 2:2.
Даку не спас Артигу от нулевой ничьей
Сегодняшний матч был важен в плане результата обоим тренерам. Артига весной намерен набрать побольше очков, чтобы в следующий сезон зайти с определенным запасом прочности перед руководством. О рулевом «Оренбурга» Ильдаре Ахметзянове и говорить не стоит. Оренбуржцы идут в зоне прямого вылета, поэтому необходимо цепляться в каждой игре. Плюс ко всему татарский тренер всегда любит играть против «Рубина». Ходят разговоры, что Ахметзянов в перспективе когда-нибудь хотел бы возглавить казанскую команду.
Однако первый тайм прошел без очевидных опасных моментов. Из того, что можно вспомнить, выделяются только два удара головой от гостей и контратака «Рубина». Во всех трех случаях классно сыграли вратари, Евгений Ставер и Богдан Овсянников «подтащили» своих партнеров.
Абсолютно незаметным был Васильев. От него рассчитывали увидеть юношеский задор, но ничего, кроме передач назад и бестолковых обводок в центре поля, не дождались. В итоге его заменили ближе к середине второго тайма, выпустив Кузяева. Далер, в свою очередь, поучаствовал при первом голе «Рубина». Правда, судьи его не засчитали. На 75-й минуте Кузяев в падении вразрез отдал пас на Даку, который с офсайда отправил мяч в сетку. Арбитры даже не стали ждать видеоповтора, положение вне игры было очевидным.
На последние пять минут на поле вышел Даниил Моторин. В отсутствие внятной игры Артига все так же цеплялся за «внешний лоск». Испанец продолжает «доверять местной молодежи». Да, ведь главное — верить. Шансов проявить себя у Моторина просто не было.
Во втором тайме «Оренбург» оказался значительно опаснее «Рубина», но ни одна из команд забить все равно не смогла. К финальному свистку арбитра на табло горели унылые нули.
Претензий к Артиге «пока нет»
В микст-зоне после матча предстала странная картина. «Рубин» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до пяти матчей подряд, а игроки проходили мимо журналистов в таком настроении, будто проиграли не менее десяти игр кряду. Такая реакция была из-за несбывшихся ожиданий. Это уже не первый такой матч, где у команды абсолютно не получается комбинационная игра. Три последних поединка в РПЛ — против «Крыльев Советов» (0:0), «Сочи» (1:0) и теперь с «Оренбургом» (0:0) — получились абсолютно «нулевыми» в плане футбола.
Артига на пресс-конференции постарался найти позитивные моменты в ничьей с аутсайдером. Испанский рулевой посчитал, что с «Оренбургом» (15-я команда лиги) его подопечные сыграли лучше, чем с «Сочи» (16-я команда лиги) в начале недели. Если быть честными, то подобные слова кажутся немного сомнительными.
— С «Оренбургом» качество игры было лучше, чем с «Сочи». Увы, не получилось забить первый гол. Ребята старались, бились. Перестройка игры занимает время. Пока команде сложнее выступать в роли статусного соперника, — сказал Артига перед собравшимися журналистами.
С оптимизмом продолжают смотреть на работу испанского тренера и в руководстве «Рубина». Президент клуба Марат Сафиуллин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заявил, что претензий к Артиге «пока нет». Вероятно, ключевое здесь слово — «пока».
«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 0:0 (0:0, 0:0).
Следующий матч «Рубин» проведет 18 апреля в Казани с «Акроном» в 17:00 по московскому времени. Эта встреча подведет черту под серией поединков команды Артиги с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Далее пойдут московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», а также «Балтика».
