В Татарстане 264 сотрудника МЧС обеспечат пожарную безопасность во время Пасхи

Пасхальные молебны пройдут в 264 соборах и приходах Русской православной церкви, расположенных в республике

В Татарстане 264 сотрудника МЧС обеспечат пожарную безопасность при проведении православного праздника — Пасхи Христовой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в МАХ.

Пасхальные молебны пройдут в 264 соборах и приходах Русской православной церкви, расположенных в республике. На всех объектах, задействованных в проведении пасхальных мероприятий, уже проводили профилактические мероприятия.

— В ходе проведения профилактических визитов со священнослужителями и обслуживающим персоналом проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности, а также отработаны их действия в случае возникновения пожара. Особое внимание уделялось состоянию путей эвакуации, наличию и исправности установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, электрооборудования, а также обеспеченности объектов противопожарным водоснабжением и первичными средствами пожаротушения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 206 сотрудников МЧС будут дежурить на всех задействованных культовых объектах для контроля пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, в каком соборе Казани митрополит татарстанский Кирилл проведет пасхальное богослужение.

Также напомним, что температура в Татарстане в ночь с 11 на 12 апреля составит от +1 до +6 градусов. В Казани запустят три ночных автобуса в пасхальную ночь. К 02:30 транспорт остановится у остановки «КАИ», расположенной на пересечении улиц Карла Маркса и Большой Красной. Он поедет с остановками по требованию пассажиров: первый автобус направится в Кировский, Московский и Авиастроительный районы, второй — в Ново‑Савиновский и Советский, а третий — в Вахитовский и Приволжский районы.



Никита Егоров