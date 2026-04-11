В Татарстане начали капремонт в 246 домах, готовность объектов — 13%

В Татарстане начали капремонт в 246 домах. На текущий момент готовность объектов — 13%, сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на заседании в Доме правительства РТ.

Всего в 2026-м планируют отремонтировать 706 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. В планах заменить 99 лифтов в 44 домах на территории шести муниципалитетов. На работы направят 9,6 млрд рублей.

— Продолжается проведение электронных аукционов: подрядчики уже определены для 487 домов. По плану, к работам на всех объектах приступят до конца мая, — говорится в докладе министра.

Помимо МКД, в Татарстане сделают капремонт на 170 объектах образования. Работы уже идут на 61 из них, готовность — 24%. Также ремонт стартовал в 67 школьных пищеблоках, капремонт детсадов выполнен на 34% от общего объема, ресурсных центров — на 33%, а общежитий — на 27%.

В сфере здравоохранения отремонтируют 96 объектов, ФАПы уже готовы на 60%, а пункты раздачи детского молочного питания — на 71%.

Еще в республике отремонтируют 38 объектов культуры. На сегодняшний день ремонт в сельских домах культуры выполнен на 30%, а в детских школах искусств — на 20%.

