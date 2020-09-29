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В Казани отменили Российский конгресс кардиологов из-за COVID-19

09:35, 29.09.2020
В Казани отменили Российский конгресс кардиологов из-за COVID-19
Фото: pxhere.com

Российский национальный конгресс кардиологов, который должен был пройти в Казани с 29 сентября по 1 октября, перевели из очного в онлайн-формат. Об этом сообщается на сайте Kazan Expo, где должно было пройти мероприятие.

kazanexpo.ru

Решение о смене формата принято в связи распоряжением Минздрава организовать работу всех форумов, конгрессов и семинаров в дистанционном режиме до конца года из-за «напряженной эпидемической ситуации» по коронавирусу.

На сайте Российского кардиологического общества отмечается, что программа конгресса остается той же.

Общество Татарстан
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