ГИБДД в Татарстане переходит на усиленный режим работы

В Татарстане Госавтоинспекция МВД по РТ переходит на усиленный режим работы в связи с ростом количества ДТП, погибших и пострадавших в них людей. Только за 25 дней сентября на дорогах республики погибли 32 человека.

Так, для профилактики ДТП и снижения аварийности будут усилены посты на автомобильных дорогах республики, в городах и районах дополнительно пройдут рейды по выявлению нарушителей Правил дорожного движения.

Особое внимание инспекторы уделят пресечению нарушений, влекущих ДТП с тяжкими последствиями: управление водителями транспортом в состоянии опьянения, не имеющими права управления, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил перевозки детей и игнорирование ремней безопасности, а также будут проведены дополнительные профилактические мероприятия, направленные на популяризацию использования световозвращающих элементов.



Основными видами аварий в республике стали наезды на пешеходов, особенно в темное время суток, выезд в нарушение ПДД на встречную полосу и опрокидывание, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Вчера в Челнах сотрудники ГИБДД и участковые полиции провели масштабную операцию «Тоннель».

