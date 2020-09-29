Рифкат Минниханов прокомментировал возможность отмены системы нештрафуемой скорости дорожного движения

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Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на online-конференции «Реального времени» ответил на вопрос, почему бы в Татарстане не провести эксперимент по отмене системы нештрафуемой скорости дорожного движения «допустимая +20 км/ч»?

По его словам, республика не может принимать такого решения, этот вопрос находится в компетенции федеральных органов власти.

«И второе — почему-то наше население всегда ограничение скорости воспринимает как ущемление права на передвижение. Люди возмущаются: почему они не могут ездить со скоростью 150? Но статистика — вещь неумолимая. Когда я в 1998 стал руководителем ГАИ, мы трижды проводили акции по снятию «лишних» знаков», — сообщил Минниханов.

В качестве аргумента в пользу соблюдения правил дорожного движения он привел статистику смертельных ДТП: «Но в 2004 году на дорогах погибло 882 человека. И мы начали снова закручивать гайки. Сейчас цифры ниже в 2,5 раза. На дорогах Казани: в 2007 году в Казани погибли 171, в 2008 — 160 человек, в 2009 — 127, в 2010 — 92, в 2011 — 100, в 2012 — 78. Видите? Разница только в том, что мы поставили знаки».

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» призвал автомобилистов потерпеть ограничения: «Все это — человеческие жизни. Даже когда мы ставим знак 40, но вы же ездите со скоростью 60? А во всем мире — можно отклоняться только на 1—2 км/ч».

Видеозапись online-конференции с Рифкатом Миннихановым доступна на сайте «Реального времени».