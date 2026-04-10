В зоопарке Казани родились два валлийских козленка

Горожанам предложили выбрать имена рожденным млекопитающим

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В зоопарке Казани у валлийских коз Бонни и Тихона 22 марта родились два козленка. Детеныши «полны энергии, с любопытством познают мир и, конечно, с удовольствием пьют мамино молоко», сообщила пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что Бонни и Тихон обитают в исторической части Казанского зооботсада. В 2025-м у них родились две самки, а в этом — самец и самка.

Теперь учреждение объявило конкурс на лучшие имена для детенышей. Свой вариант казанцы могут оставить в комментариях к посту, размещенному в канале зооботсада в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что зоопарк Казани перешел на новый режим работы.

Никита Егоров