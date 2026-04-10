Общая сумма долгов за ЖКУ у сирот в Татарстане превысила 92 млн рублей

Для решения проблемы в министерстве разработали «Дорожную карту по ликвидации задолженности»

По состоянию на 10 апреля 2026 года общая сумма долгов за ЖКУ у сирот в Татарстане превысила 92 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минземимущества республики.

Отмечается, что квартиры сиротам покупает министерство и передает в пользование по договорам найма. При этом оплачивать «коммуналку» должен арендатор этого жилья. Однако практика показывает, что многие не вносят плату по разным причинам: от сложных жизненных обстоятельств и отсутствия официальной работы до недобросовестного отношения.

— Управляющие компании часто не имеют эффективных рычагов воздействия на таких должников, так как судебное взыскание при отсутствии у граждан доходов и имущества становится невозможным, — говорится в сообщении.

Для решения проблемы в министерстве разработали «Дорожную карту по ликвидации задолженности». Ее цель — помочь сиротам в трудоустройстве, заключать соглашения о реструктуризации долгов. Первым городом, где реализуют такую карту, станут Набережные Челны. На совещании решили проанализировать каждую проблемную квартиру в автограде, а затем выработать единый алгоритм действий для всех городов республики.

