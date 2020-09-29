В США умер эмир Кувейта
Во вторник стало известно о кончине эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Ас Сабаха. 91-летний правитель проходил лечение в США.
«Эмир Кувейта, его Величество Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, отошел к Аллаху», — передает «РИА Новости» со ссылкой на национальное телевидение Кувейта.
Сабах IV правил Кувейтом с января 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра страны, а перед этим руководил МИД.
Пока эмир находился на лечении, часть его обязанностей исполнял наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах.ОбществоВласть
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