Итоги дня: инаугурация Минниханова, сохранение ключевой ставки, TikTok и WeChat запретили в США
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 18 сентября.
- В ГБКЗ им. Сайдашева сегодня состоялась церемония вступления в должность президента Татарстана Рустама Минниханова. Он принес присягу на верность народу республики и ее Конституции. После этого председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин объявил, что избранный президент Татарстана вступил в должность.
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% после четырех раундов ее снижения.
- Сегодня на 13-м заседании Госсовета Татарстана шестого созыва депутаты утвердили Алексея Песошина в качестве премьер-министра РТ. Также были назначены вице-премьеры. Новичок среди них — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
- Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин стал сенатором от республики в Совете Федерации. Он возглавлял ведомство с 22 апреля 2010 года.
- Федеральная палата адвокатов лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева. Он защищал Михаила Ефремова в ходе дела о ДТП со смертельным исходом, за которое актер получил восемь лет колонии.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане впервые оштрафовали за тест на коронавирус, не сделанный в течение трех дней с момента возвращения в Россию из-за рубежа. Нарушителю назначили штраф в 7,5 тыс. рублей.
- Почти 20 российских и белорусских артистов, включая Филиппа Киркорова, Николая Баскова, записали песню и сняли клип с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают». Эту фразу он произнес во время послания к народу и парламенту Белоруссии 4 августа.
- Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале. Он предусматривает выплаты студентам очной формы обучения, получающим образование впервые.
- По требованию прокуратуры Набережных Челнов полиция возбудила уголовное дело после того, как толпа молодых людей разбила автомобиль участника незначительного ДТП.
- Власти США запретили скачивать на территории страны китайские приложения TikTok и WeChat. Ограничения вступают в силу с 20 сентября.
- Роспотребнадзор Татарстана продолжает изучать смывы с поверхностей в общественных местах на наличие коронавируса. Вчера были подведены итоги за неделю — специалисты управления отобрали уже 340 проб. Коронавируса они пока не нашли.
- Новый российский препарат от коронавируса «Арепливир» в розницу обойдется покупателю в 12 320 рублей. В упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат разрешили применять в амбулаторных условиях.
- Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении МУП «Электротранспорт» начальную процедуру банкротства — наблюдение. До недавнего времени предприятие было крупнейшим перевозчиком в Набережных Челнах, в его ведении была большая часть городских маршрутов общественного транспорта. Однако из-за конфликта с КАМАЗом суд забрал у «Электротранспорта» 190 автобусов большой вместимости.
- Правительство сократит ассигнования Минздраву для закупки дорогостоящих лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний. С 2021 по 2023 год ведомство недополучит чуть больше 19,5 млрд рублей.
- На 124-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана Олега Морозова зарегистрировали депутатом Госдумы России седьмого созыва. Председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев вручил ему удостоверение об избрании.
- Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это произойдет, если он раскроет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году.
- Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО Араика Мирзаяна, обвиняемого в убийстве бизнесмена Евгения Деданина. В суде защита просила освободить обвиняемого под домашний арест. Сам Мирзоян на заседании суда заявил, что сказать ему нечего.
Дарья ПинегинаОбществоВласть Татарстан
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