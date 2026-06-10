EUobserver: Мединский и Дегтярев могут оказаться под санкциями ЕС

Кроме того, в проекте санкционного списка фигурирует музыкант Александр Маршал. Основания для его включения — его выступления перед военнослужащими России

Фото: Максим Платонов

Более 40 физических лиц могут быть включены в 21-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на портал EUobserver.



Среди лиц, которые могут попасть под санкции, называются помощник президента России Владимир Мединский из-за учебников по истории, автором которых он является, министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, а также президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, так как он «публично поддерживал» СВО.

Кроме того, в проекте санкционного списка фигурирует музыкант Александр Маршал. Как отмечает EUobserver, основания для его включения — его выступления перед военнослужащими России.

взято с сайта Wikipedia.org

Напомним, что в 21-м пакете санкций ЕС могут ввести ограничения против 31 российского банка. Также ЕК может запретить въезд в ЕС для всех участников спецоперации.

Наталья Жирнова