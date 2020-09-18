Госсовет Татарстана утвердил вице-премьеров республики
Сегодня на 13-м заседании Госсовета Татарстана шестого созыва депутаты утвердили вице-премьеров республики. Их кандидатуры представил премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Первым вице-премьером назначен Рустам Нигматуллин (89/90 голосов).
Заместителями премьер-министра Татарстана утверждены:
- Лейла Фазлеева (единогласно);
- Василь Шайхразиев (единогласно);
- Роман Шайхутдинов (единогласно);
- руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров (единогласно);
- Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров (единогласно);
- Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов (единогласно);
- Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов (единогласно);
- Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин (единогласно).
На пост премьер-министра Татарстана сегодня утвердили Алексея Песошина.
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