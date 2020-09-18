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Госсовет Татарстана утвердил вице-премьеров республики

15:00, 18.09.2020
Госсовет Татарстана утвердил вице-премьеров республики
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на 13-м заседании Госсовета Татарстана шестого созыва депутаты утвердили вице-премьеров республики. Их кандидатуры представил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Первым вице-премьером назначен Рустам Нигматуллин (89/90 голосов).

Заместителями премьер-министра Татарстана утверждены:

  • Лейла Фазлеева (единогласно);
  • Василь Шайхразиев (единогласно);
  • Роман Шайхутдинов (единогласно);
  • руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров (единогласно);
  • Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров (единогласно);
  • Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов (единогласно);
  • Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов (единогласно);
  • Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин (единогласно).

На пост премьер-министра Татарстана сегодня утвердили Алексея Песошина.

ОбществоВласть Татарстан
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