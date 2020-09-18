ЦИК Татарстана зарегистрировала депутата Госдумы Олега Морозова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня на 124-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана Олег Морозов был зарегистрирован депутатом Госдумы России седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев вручил новоизбранному депутату удостоверение об избрании.

Напомним, что Олег Морозов получил 73,42% голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Госдумы по Нижнекамскому избирательному округу №28.

В нижней палате российского парламента он будет лоббировать интересы Татарстана. В частности, Морозов планирует бороться за строительство объездной дороги вокруг Нижнекамска и моста через Каму.

