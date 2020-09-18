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Упаковка препарата «Арепливир» от коронавируса в розницу будет стоить более 12 тысяч рублей

15:12, 18.09.2020
Упаковка препарата «Арепливир» от коронавируса в розницу будет стоить более 12 тысяч рублей
Фото: pxhere.com

Новый российский препарат от коронавируса «Арепливир» в розницу обойдется покупателю в 12 320 рублей. В упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат разрешили применять в амбулаторных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.

По его словам, розничная цена должна соответствовать государственным поставкам. Он заявил, что вчера препарат получил постоянное регистрационное удостоверение. Компания заинтересована в поставках во все регионы в ближайшее время.

Младенцев сообщил, что «Арепливир» отпускается по рецепту, поэтому ограничений на его обращение, кроме рекомендаций врача, не будет. Рекомендуется применять его в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусом.

Напомним, в июне российский Минздрав одобрил отечественный лекарственный препарат «Арепливир» компании «Промомед», являющийся аналогом изобретенного в Японии препарата «Фавипиравир».

ОбществоМедицина
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