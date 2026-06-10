Лавров: Армения остается членом ОДКБ
При этом вопрос дальнейшего страны в Евразийском экономическом союзе становится все более острым на фоне принятого в стране закона о вступлении в Евросоюз
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос дальнейшего участия Армении в Евразийском экономическом союзе становится все более острым на фоне принятого в стране закона о вступлении в Евросоюз.
Выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос выбора между европейской интеграцией и участием в ЕАЭС «уже стоит ребром» и требует оперативного обсуждения.
При этом Лавров подчеркнул, что Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее Сергей Лавров выступил со вступительной речью на заседании глав МИД ОДКБ в Казани. Глава МИД РФ заявил, что Россия придерживается идеи развития новой архитектуры безопасности в Евразии.
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