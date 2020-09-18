Киркоров, Басков и другие артисты записали песню на цитату Лукашенко
Почти 20 российских и белорусских артистов и коллективов записали песню и сняли клип с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают». Видеоролик под названием «Артисты за мир — Любимую не отдают» опубликован на YouTube.
В создании клипа приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая и другие.
Фразу «Любимую не отдают» Лукашенко произнес во время послания к народу и парламенту Белоруссии 4 августа, когда в стране стартовали досрочные выборы главы государства.ОбществоКультура
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