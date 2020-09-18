Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве бизнесмена Деданина

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Законным и обоснованным признал сегодня Верховный суд РТ арест 54-летнего Араика Мирзаяна, ранее сознавшегося в убийстве бизнесмена Евгения Деданина. Защиту гражданина Армении на заседании апелляционной инстанции осуществлял адвокат по назначению, передает журналист «Реального времени».



В суде защита просила освободить обвиняемого под домашний арест.

В СИЗО Мирзояна отправил Бугульминский горсуд 3 сентября — через два дня после расстрела бизнесмена Евгения Деданина и задержания. На первом же допросе подозреваемый заявил, что выслеживал Деданина, чтобы отомстить за убитых друзей.

Напомним, в сентябре 2018-го домой к Евгению Деданину нагрянули двое бандитов с оружием и в масках, связали его, жену и друга, требовали денег. Хозяин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. В итоге оба злоумышленника из Самарской области скончались от ножевых ранений. Предполагаемого сообщника налетчиков из Самарской области — тренера по боевым искусствам Андрея Климанова — отправили под арест. На волю он вышел в конце июня 2020-го по отбытию срока за пособничество в покушении на грабеж.

Расследование дела было передано из Татарстана в подразделение Главного следственного управления Следкома РФ с дислокацией в Нижнем Новгороде.