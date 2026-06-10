Капремонт ЗАГСа на ул. Зорге в Казани завершен на 40%

Завершить ремонтные работы планируют к концу текущего года

Фото: мэрия Казани

В Казани капитальный ремонт здания ЗАГСа, расположенного на ул. Р. Зорге, завершен на 40%. Ремонтировать его начали в марте, завершить ремонтные работы планируют к концу текущего года, сообщила пресс-служба администрации города.

За три месяца строители провели полную замену инженерных коммуникаций, включая водоснабжение, канализацию, вентиляцию и электроснабжение. Также был проведен демонтаж старых перекрытий и усилены плиты кровли. В настоящее время ведутся отделочные работы: стены подготавливаются к покраске, укладывается плитка. Интерьер оформлен в бежево-золотых оттенках — при входе гостей встречают светильники в форме обручальных колец, а стена в зоне регистрации оформлена в виде золотых волн с жемчужными вставками.

Одновременно с этим в рамках республиканской программы капитального ремонта обновляется смежный жилой дом, который уже готов на 56,5%. Подрядчики планируют завершить основные работы в ЗАГСе к 1 ноября. В связи с ремонтом прием граждан временно перенесен в Управление ЗАГС по адресу: улица Меридианная, 4.

Ранее сообщалось, что владельцы бизнеса у Московского рынка в Казани проиграли спор о сносе своих зданий.

Никита Егоров