Лавров назвал Татарстан образцом для новой архитектуры безопасности в Евразии

Глава МИД РФ считает, что республика символизирует историю всего евразийского континента в вопросе выстраивания межнационального диалога

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Татарстан образцом для новой архитектуры безопасности в Евразии. Министр считает, что республика символизирует историю всего евразийского континента в вопросе выстраивания межнационального диалога.

— В Татарстане есть много мест, которые являют собой единение религии, цивилизации, культур. Это образец для того, чего мы хотим достичь, говоря о выстраивании архитектуры евразийской безопасности и сотрудничества. Для межцивилизационного диалога, межцивилизационного согласия. Это магнит для всех тех, кто хочет побывать в красивом месте, в месте, которое символизирует историю нашего государства, историю, я бы сказал, даже шире — евразийского континента, если посмотреть на древние века, — заявил Лавров.

Также глава МИД России поблагодарил власти Татарстана за многостороннее развитие республики, а также за организацию заседания глав МИД стран ОДКБ в Казани. К его словам присоединился генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Ранее в своей вступительной речи Лавров заявил, что Россия придерживается идеи развития новой архитектуры безопасности в Евразии.

Зульфат Шафигуллин