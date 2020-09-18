В России предлагают ввести студенческий капитал

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале. Он предусматривает выплаты студентам очной формы обучения, получающим образование впервые.

«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тыс. рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тыс. рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», —цитирует «РИА Новости» проект закона.

Планируется, что студенческий капитал будет распространяться на обучающихся как бюджетной, так и контрактной формы обучения.

Выплаты студенты смогут использовать только после получения диплома и на ограниченные цели (оплату проезда, первичную аренду жилья и т.д.).

17 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил список из 84 студентов вузов республики, которые будут получать стипендии главы РТ в этом учебном году.

