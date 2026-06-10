Дмитрий Песков: Владимир Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани
Как ожидается, в рамках мероприятия глава государства проведет ряд переговоров
На следующей неделе в Казани состоится саммит Россия — АСЕАН, в котором примет участие президент России Владимир Путин. О его участии сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ожидается, в рамках мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних переговоров.
Напомним, что с 14 по 20 июня в Казани на ряде улиц ограничат движение в связи с проведением саммита. Меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков. Также в городе запретят движение маломерных судов и ограничат продажу алкоголя.
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