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Дмитрий Песков: Владимир Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани

13:13, 10.06.2026

Как ожидается, в рамках мероприятия глава государства проведет ряд переговоров

Дмитрий Песков: Владимир Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани
Фото: взято с сайта kremlin.ru

На следующей неделе в Казани состоится саммит Россия — АСЕАН, в котором примет участие президент России Владимир Путин. О его участии сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ожидается, в рамках мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних переговоров.

Напомним, что с 14 по 20 июня в Казани на ряде улиц ограничат движение в связи с проведением саммита. Меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков. Также в городе запретят движение маломерных судов и ограничат продажу алкоголя.

Наталья Жирнова

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