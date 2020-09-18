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Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова, лишен статуса адвоката

16:42, 18.09.2020
Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова, лишен статуса адвоката
Фото: скриншот

Федеральная палата адвокатов лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева. Он защищал Михаила Ефремова в ходе дела о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «РИА Новости».

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