Арбитраж запустил банкротство «Электротранспорта», из-за долгов которого из Челнов пропали большие автобусы

Арбитражный суд Татарстана вчера ввел в отношении МУП «Электротранспорт» начальную процедуру банкротства — наблюдение. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Отметим, что суд несколько раз оставлял дело о банкротстве предприятия без движения. В этот раз суд поддержал иск ООО «Автозапчасть КАМАЗ» и ввел наблюдение.



Напомним, что до недавнего времени «Электротранспорт» был крупнейшим перевозчиком в Набережных Челнах, в его ведении была большая часть городских маршрутов общественного транспорта. Однако из-за конфликта КАМАЗом — предприятие не платило за лизинговые автобусы — автогигант суд забрал у «Электротранспорта» 190 автобусов большой вместимости.