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Арбитраж запустил банкротство «Электротранспорта», из-за долгов которого из Челнов пропали большие автобусы

10:00, 18.09.2020
Арбитраж запустил банкротство «Электротранспорта», из-за долгов которого из Челнов пропали большие автобусы
Фото: kamaz.ru

Арбитражный суд Татарстана вчера ввел в отношении МУП «Электротранспорт» начальную процедуру банкротства — наблюдение. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Отметим, что суд несколько раз оставлял дело о банкротстве предприятия без движения. В этот раз суд поддержал иск ООО «Автозапчасть КАМАЗ» и ввел наблюдение.

Напомним, что до недавнего времени «Электротранспорт» был крупнейшим перевозчиком в Набережных Челнах, в его ведении была большая часть городских маршрутов общественного транспорта. Однако из-за конфликта КАМАЗом — предприятие не платило за лизинговые автобусы — автогигант суд забрал у «Электротранспорта» 190 автобусов большой вместимости.

Общество Татарстан
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