Около 1,5 млн россиян подали заявки на новую семейную налоговую выплату, заявил Путин

Глава государства также предложил обсудить укрепление благополучия семей с детьми

Около 1,5 млн россиян подали заявки на новую семейную налоговую выплату. Об этом 10 июня заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, где обсуждались меры поддержки семей с детьми.

Президент также предложил обсудить повышение благополучия семей. По его словам, господдержку семьи с детьми должны получать максимально оперативно.

Кроме того, он подтвердил продолжение модернизации инфраструктуры детского отдыха. За счет бюджетных средств уже отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха. Итогом проведенных работ стало создание 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного полезного досуга, добавил российский лидер.

— Таким образом, свыше 5,75 млн детей смогут провести лето в санатории или лагере, — резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что жить с семьей, по мнению половины опрошенных жителей Казани, финансово проще, чем одному.

Никита Егоров