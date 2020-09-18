В Челнах возбудили уголовное дело за разбитый после массовой драки автомобиль

По требованию прокуратуры Набережных Челнов полиция возбудила уголовное дело после того, как толпа молодых людей разбила автомобиль участника незначительного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений». Расследование взято ведомством на контроль.

Напомним, что не менее 20 молодых людей разбили автомобиль ВАЗ 2114. Парни скакали на машине, разбивали стекла, пинали двери. В результате легковушка сильно пострадала.

