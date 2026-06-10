Лавров: Россия выступает за развитие новой архитектуры безопасности в Евразии

Министр иностранных дел РФ выступил со вступительной речью на заседании глав МИД ОДКБ в Казани

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил со вступительной речью на заседании глав МИД ОДКБ в Казани. Глава МИД РФ заявил, что Россия придерживается идеи развития новой архитектуры безопасности в Евразии.

Для этого необходимо учитывать мнение региональных объединений, как ШОС и БРИКС, считает Лавров.

— Важно заблаговременно купировать риски нарастания очагов напряженности, масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому. Это направление и идея целой системы на территории Евразии, а именно, создание общества с единой судьбой, сплочение государств — членов ШОС, БРИКС и других организаций. Важно, чтобы обеспечение региональной безопасности осуществлялось с учетом интересов всех стран, — заявил Лавров в Казани.

Напомним, столица Татарстана стала площадкой для заседания министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие проходит под руководством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Зульфат Шафигуллин