В Татарстане впервые оштрафовали за не сданный тест на коронавирус после возвращения в Россию

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане впервые оштрафовали за не сделанный тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения в Россию из за рубежа.

Заседание Набережночелнинкого суда состоялось вчера. Нарушителю назначили штраф в 7,5 тыс. рублей.

«Это несколько ниже минимальной «вилки», так скажем, которая составляет 15 тысяч рублей. Но у судов есть такое право — наложить штраф ниже низшего. Вместе с тем дело рассмотрено в нашу пользу и гражданин привлечен к административной ответственности. На сегодня в судах остается на рассмотрении еще 16 подобных дел», — сообщила Авдонина.

Если гражданин не уплатит штраф в 90 календарных дней, то его далее передают судебным приставам. Среди мер, которые они могут принять - запрет на выезд в другие страны.