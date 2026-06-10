Минобороны: над Россией сбито четыре ракеты большой дальности

За сутки над регионами России было сбито почти 800 БПЛА

Фото: Дарья Пинегина

Средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за прошедшие сутки, сообщают в Минобороны России.

По данным, отражение воздушных целей было осуществлено дежурными силами ПВО. Информация о местах и обстоятельствах уничтожения целей не уточняется.

Напомним, что за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны были уничтожены в том числе и над соседними с Татарстаном областями — Ульяновской и Самарской.

Как минимум в 14 регионах России за утреннее время объявили о ракетной опасности, в том числе в Татарстане. По данным полпреда президента в УрФО, режим объявили на территории всего округа. В Казани четыре раза в период с 5:30 до 7:00 прозвучали сирены с предупреждением о воздушной тревоге, а в восьми крупных городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА, в самой республике — «Ракетную опасность». В то же время Чебоксары в соседней с Татарстаном Чувашии подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Позднее власти Чувашии сообщили о трех пострадавших. Еще три человека при атаке нескольких десятков БПЛА пострадали в Самарской области.

Наталья Жирнова