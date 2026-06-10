Минобороны: над Россией сбито четыре ракеты большой дальности
За сутки над регионами России было сбито почти 800 БПЛА
Средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за прошедшие сутки, сообщают в Минобороны России.
По данным, отражение воздушных целей было осуществлено дежурными силами ПВО. Информация о местах и обстоятельствах уничтожения целей не уточняется.
Напомним, что за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны были уничтожены в том числе и над соседними с Татарстаном областями — Ульяновской и Самарской.
Как минимум в 14 регионах России за утреннее время объявили о ракетной опасности, в том числе в Татарстане. По данным полпреда президента в УрФО, режим объявили на территории всего округа. В Казани четыре раза в период с 5:30 до 7:00 прозвучали сирены с предупреждением о воздушной тревоге, а в восьми крупных городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА, в самой республике — «Ракетную опасность». В то же время Чебоксары в соседней с Татарстаном Чувашии подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Позднее власти Чувашии сообщили о трех пострадавших. Еще три человека при атаке нескольких десятков БПЛА пострадали в Самарской области.
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