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Лавров: страны ОДКБ рассмотрят меры из-за задолженности Армении по взносам

14:18, 10.06.2026

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ сохраняется более двух лет

Лавров: страны ОДКБ рассмотрят меры из-за задолженности Армении по взносам
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Страны Организации Договора о коллективной безопасности договорились рассмотреть возможность применения к Армении положений устава организации в связи с задолженностью по членским взносам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани.

По словам Лаврова, задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ сохраняется более двух лет. Он отметил, что данная ситуация предусмотрена уставом организации, в связи с чем участники заседания обсудили возможные дальнейшие действия.

взято с сайта tatarstan.ru

— В день выборов в Армении мой коллега, Арарат Самвелович Мирзоян, на вопрос, как насчет ОДКБ, заявил: мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это практически цитата, можете найти, — заявил Лавров.

Ранее Лавров подчеркнул, что Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности.

Наталья Жирнова

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