Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% после четырех раундов ее снижения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора после решения совета директоров.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 3,7—4,2% в 2020 году, 3,5—4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении ЦБ.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 23 октября.