Главы МИД ОДКБ одобрили в Казани Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года

Министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли ряд совместных заявлений и документов по итогам заседания

Совет министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности на заседании в Казани одобрил ряд совместных заявлений и документов. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, одним из ключевых документов стало заявление в связи с предстоящей 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. «Мы отметили, что память об этой трагической дате объединяет народы всех государств-членов ОДКБ», — заявил Лавров.

Министры также одобрили заявления об укреплении роли международного права и приверженности принципам Устава ООН, о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях и о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, участники заседания согласовали ряд проектов решений для рассмотрения Советом коллективной безопасности ОДКБ. Среди них — Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года.

— Документ призван определить концептуальные основы нашей работы по одному из ключевых направлений уставной деятельности ОДКБ, — отметил глава российского МИД.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет 10 ноября в Москве накануне саммита организации.

Ранее Лавров назвал Татарстан образцом для новой архитектуры безопасности в Евразии.

Наталья Жирнова