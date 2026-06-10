Владимир Путин назначил новых судей в Казани, Пестрецах и Азнакаево
Ильдар Залюков стал судьей Авиастроительного районного суда Казани, а Роза Шумунова — судьей Советского районного суда города
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов РФ.
Согласно указу, председателем Азнакаевского городского суда Татарстана назначен Ильдар Шарифуллин. Также новые назначения получили Ильдар Залюков, который стал судьей Авиастроительного районного суда Казани, Ильнар Латыпов, назначенный судьей Пестречинского районного суда, и Роза Шумунова, занявшая должность судьи Советского районного суда Казани.
Почти месяц назад Путин уже назначал судей Московского района Казани и Нижнекамского района республики.
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