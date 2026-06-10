Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни

Информация о прощании будет опубликована дополнительно в ближайшее время

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе Центрального академического театра Российской Армии.

— С сожалением информируем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка Советского Союза Людмила Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня и великая русская театральная актриса, — говорится в официальном заявлении.

Информация о прощании будет опубликована дополнительно в ближайшее время.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941-го в Сталинабада (сейчас Душанбе) в Таджикской ССР. После успешного завершения школы с золотой медалью она поступила в Театральное училище имени Б.В. Щукина. По окончании учебы начала свою карьеру в академическом театре имени Евгения Вахтангова.

Во время съемок фильма «Донская повесть» актриса вышла замуж за режиссера Владимира Фетина и переехала в Ленинград, где прожила 15 лет. Впоследствии она была замужем еще дважды: за океанологом Владимиром Залитисом и дипломатом Игорем Андроповым. У Людмилы Чурсиной нет детей.

В середине 1970-х годов Чурсина в основном занималась кино, а с 1974 года вновь начала выступать на сцене, став актрисой Ленинградского Академического театра драмы имени А.С. Пушкина. С 1984 года она работала в Центральном академическом Театре Российской Армии.

За свою карьеру Чурсина снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди ее наиболее известных работ кинокартины «Когда деревья были большими», «Две жизни», «На семи ветрах», «Виринея», «Журавушка», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства» и многие другие.

Звание народной артистки РСФСР Чурсина получила в 1969 году, а народной артисткой СССР стала в 1981 году.

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Никита Егоров