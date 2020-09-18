В общественных местах Татарстана пока не нашли коронавирус

Роспотребнадзор Татарстана продолжает изучать смывы с поверхностей в общественных местах на наличие коронавируса. Вчера были подведены итоги за неделю — специалисты управления отобрали уже 340 проб, рассказала замруководителя РПН по РТ Любовь Авдонина.

Смывы берутся с поверхностей в двух станциях метро и двух вокзалах в Казани, в аэропорту столицы РТ, а также в магазинах, причем там пробы берутся в том числе с импортных продуктов. Также проверка ведется в четырех точках в очистных сооружениях, в двух поликлиниках и трех стационарах.

«На сегодня 340 проб уже отобрано, мы их исследуем — они все отрицательные», — сообщила Авдонина.