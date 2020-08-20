Итоги дня: отравление Навального, массовая эвакуация казанских судов, халяльный ТЦ в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 августа.
- Сегодня утром оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске во время перелета по маршруту Томск — Москва после ухудшения состояния с подозрением на отравление. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что сейчас Навальный находится в коме. Соратники Навального считают, что его отравили. Очевидец, летевший с оппозиционером в одном самолете, рассказал «Реальному времени», как разворачивались события. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы оказать помощь в отправке Навального на лечение за границу. В штабе политика откликнулись на это предложение.
- Сегодня в казанские суды поступили анонимные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Массовые эвакуации прошли в Вахитовском, Советском и других судах города. Угрозы о взрывах поступили сегодня в суды Новосибирска, Самары, Красноярска, Волгограда. Все сообщения оказались ложными, взрывные устройства нигде не обнаружены. Подробности — в материале интернет-газеты.
- В столице Татарстана найдут новое место для строительства парка и небоскреба «Тюбетей Tower» из-за формирования в Казани и ее окрестностях будущего национального парка. Небоскреб высотой 125 метров со смотровой площадкой предполагали разместить на правом берегу реки Казанки — рядом с Дворцом водных видов спорта.
- В Казани появится торговый центр HalalGuideMall. В его строительство планируют вложить более полумиллиарда рублей. HalalGuideMall станет первым в России торговым моллом, продвигающим мусульманские и национальные ценности. Торговый комплекс планируется построить на пересечении Оренбургского тракта и ул. Халева. В нем посетители смогут приобретать как продукты питания, так и одежду от мусульманских брендов. Еще в ТЦ планируют оказывать услуги в сфере красоты и здоровья. Так, в здании будет фитнес-центр для мусульман с отдельными входами для женщин и мужчин.
- В Татарстане во время заседания Госсовета республики приняли проект закона «О внесении изменений в Закон РТ «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории РТ. Депутаты установили ограничения в размере торговых точек — 100 кв. метров для Набережных Челнов и 50 кв. метров для всех других муниципальных образований РТ. Также в ходе заседания Госсовета РТ переизбрали уполномоченного по правам человека в Татарстане. Руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров представил кандидатуру Сарии Сабурской, которая и ранее занимала эту должность. А министр экономики Мидхат Шагиахметов выступил с докладом о мерах поддержки для МСП.
- В России испытания беспилотных автомобилей полностью в автономном режиме перенесли на 2021 год. По данным «Ведомостей», «Яндекс», Сбербанк, ГАЗ и КАМАЗ планировали проводить автономные испытания этой осенью, однако сроки были нереалистичными, поскольку не учитывали мнения многих организаций, также занятых разработкой беспилотных технологий.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что уже сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в своем Twitter.
- Глава АИР РТ Талия Минуллина рассказала, что лишь 5% крупных инвестпроектов в Татарстане продолжают реализовываться в полных объемах во время эпидемии коронавируса. По ее словам, все проекты, пострадавшие от пандемии, делят на три группы: «которым все равно на COVID-19», в которых надо что-то менять, и те, которые полностью приостановились, и их запустят только после эпидемии.
- Кабмин Татарстана утвердил изменения в порядок начисления выплат медикам за работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Теперь медработники с высшим немедицинским образованием будут получать такую же поддержку, как и врачи.
- В Казани в День города и республики, 30 августа, пройдет церемония запуска китайского агрегатора такси DiDi. После запуска работы в столице Татарстана китайское такси запустится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Центр подключения водителей к DiDi заработал 27 июля.
- В Верховном суде Казани сегодня огласили приговор предполагаемым участникам ОПГ «Калуга». Они получили от 5 до 19 лет колонии. Их обвинили в разбоях и вымогательстве сумм до 15 млн рублей у предпринимателей, а также расстреле казанского бизнесмена в Константиновке.
- В Белоруссии в отношении Координационного совета возбудили уголовное дело по статье «Захват власти». Генпрокурор сообщил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
- Побочными действиями после вакцинации от COVID-19 могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота, снижение аппетита и аллергические реакции. Данные опубликованы в инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Срок годности вакцины составляет полгода. Она противопоказана беременным и кормящим женщинам.
- Для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани, которая пройдет через ЖК «Серебряный бор» в Кировском районе, от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга», изымут еще 28 участков в дачных и садовых товариществах. В перечне оказались участки с/т и сдт «Пролетарий», сдт «Сантехприбор», с/т «Железнодорожник», снт АО «КВЗ», снт «Волга», снт КГУ НПП им. В.И. Ленина «Лагерная», с/т сад №2 химзавода им. В.И. Ленина.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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