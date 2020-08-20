Опубликован список казанских участков, изымаемых под дорогу-дублер Горьковского шоссе

Для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани, которая пройдет через ЖК «Серебряный бор» в Кировском районе, от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга», изымут еще 28 участков в дачных и садовых товариществах. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано в сборнике документов мэрии города. Там же опубликован полный список изымаемой недвижимости.

Так, в перечень попали участки с/т и сдт «Пролетарий», сдт «Сантехприбор», с/т «Железнодорожник», снт АО «КВЗ», снт «Волга», снт КГУ НПП им. В.И. Ленина «Лагерная», с/т сад №2 Химзавода им. В.И. Ленина.

Напомним, на строительство дороги-дублера Горьковского шоссе ранее объявляли тендер.