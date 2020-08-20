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В штабе Навального откликнулись на предложение о его переводе на лечение в Европу

16:45, 20.08.2020 1
В штабе Навального откликнулись на предложение о его переводе на лечение в Европу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Лидер профсоюза «Альянс Врачей», личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева заявила в «Твиттере», что они готовы принять предложение Кремля о содействии в переводе оппозиционера в токсикологический центр в Европе.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов оказать помощь в отправке Навального на лечение за границу.

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:30
    на смену мученику.встанут десятки тысяч маленьких навальных.
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