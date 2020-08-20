В штабе Навального откликнулись на предложение о его переводе на лечение в Европу

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Лидер профсоюза «Альянс Врачей», личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева заявила в «Твиттере», что они готовы принять предложение Кремля о содействии в переводе оппозиционера в токсикологический центр в Европе.



Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза https://t.co/JGrr4agDSn — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 20, 2020

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов оказать помощь в отправке Навального на лечение за границу.

