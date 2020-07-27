В Казани запустили китайский сервис заказа такси

В Казани приступает к работе китайский агрегатор такси Didi Chuxing. Центр подключения водителей заработал сегодня.

Как отметили в китайской компании, экономический потенциал и про-инновационная политика в России и в частности в Татарстане предлагают идеальные условия для создания новых технологий и развития транспортных услуг.

Встреча руководства крупнейшего китайского сервиса каршеринга и заказа такси DiDi с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым состоялась 23 июня. По итогам встречи глава республики поручил создать рабочую группу по проработке сфер сотрудничества, координатором выступило Агентство инвестиционного развития РТ.

Кроме того, китайская компания начала вести переговоры с особой экономической зоной «Иннополис» и Университетом Иннополис о сотрудничестве и с ГБУ «Безопасность дорожного движения» о совместных инновационных решениях в сфере транспортного обслуживания, сообщает пресс-служба АИР РТ.

Отметим, что сервис планирует запуститься в столице Татарстана в августе.

