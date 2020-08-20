Приговор ОПГ «Калуга»: убийца обнальщика в Казани получил 19 лет строгача, лидер — на 10 лет меньше

Фото: "Реальное время"

От 5 до 19 лет колонии получили сегодня по приговору в Верховном суде Татарстана предполагаемые участники ОПГ «Калуга» за разбои и вымогательства сумм до 15 млн рублей у предпринимателей, а также расстрел казанского бизнесмена в Константиновке. По эпизодам незаконного хранения наркотиков и оружия суд прекратил производство в связи с истечением сроков давности — передает журналист «Реального времени».

Судом установлено, что лидером группы выступал член ОПГ «Калуга» Марат Муллин. Он подыскивал объекты для нападений и вымогательства, однако часть преступлений участники группы совершали самостоятельно. Муллин приговорен к 9 годам колонии строгого режима.

В планировании и совершении нападения на казанского предпринимателя Ахмадуллина в Константиновке, согласно приговору, приняли участие лишь активные участники группы Айрат Садрутдинов и Андрей Мархачев. Причем не информировали о своих действиях Муллина и остальных участников бригады. В декабре 2017-го они подкараулили Ахмадуллина у подъезда его дома и, наставив пистолеты, потребовали отдать сумку с деньгами.

Судом установлено, что умысла на убийства у Мархачева не было. Первоначальная договоренность предусматривала лишь разбой с травматическими пистолетами. Но Садрутдинов взял на дело огнестрельное оружие, именно из него, как позже установили эксперты, были сделаны смертельные выстрелы. Преступники забрали сумку с 1 млн рублей и скрылись.

С учетом участия в иных преступлениях группы Садрутдинов получил 19 лет, а Мархачев — 16 лет колонии строгого режима.

Преступление в отношении гендиректора компании «Интеройл» из Санкт-Петербурга, которого, по версии следствия, похитили и держали в плену несколько дней, избивая, угрожая и требуя чужой «долг» в 15 млн рублей, суд квалифицировал как самоуправство, незаконное лишение свободы и похищение паспорта.

За участие в преступлениях подсудимый Михаил Кореев приговорен к 5 годам колонии общего режима, Айдар Сазгутдинов получил 9 лет колонии строгого режима, Динар Гибадаллин приговорен к 10 годам, а Искандер Газикашев — к 11 годам колонии строгого режима.