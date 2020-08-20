Из-за будущего нацпарка в Казани башню «Тюбетей Tower» построят в другом месте

Фото: предоставлено Рашидом Габдуллиным

В столице Татарстана найдут новое место для строительства парка и небоскреба «Тюбетей Tower» из-за формирования в Казани и ее окрестностях будущего национального парка, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки.



Пересмотреть расположение будущего спортивного парка поручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее небоскреб высотой 125 метров со смотровой площадкой предполагали разместить на правом берегу реки Казанки — рядом с Дворцом водных видов спорта. Рядом с башней хотели разбить посвященный городам-побратимам Казани тематический парк, оборудовать его детскими площадками, спортивными зонами и территорией для проведения массовых мероприятий.

Ранее в сети появилось видео, как будет выглядеть башня «Тюбетей Tower» в Казани.

