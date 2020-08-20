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В Белоруссии в отношении Координационного совета оппозиции возбудили уголовное дело

14:19, 20.08.2020
В Белоруссии в отношении Координационного совета оппозиции возбудили уголовное дело
Фото: wikipedia.org / Homoatrox

В Белоруссии в отношении Координационного совета возбудили уголовное дело по статье «Захват власти». Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на генерального прокурора республики Александра Конюка.

Генпрокурор сообщил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Белоруссии «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

Напомним, что о создании Координационного совета для обеспечения перехода власти в Белоруссии заявила 14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. В предварительный список совета вошли 36 человек — общественные деятели, бизнесмены, оппозиционные политики, журналисты Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти.

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