В Белоруссии в отношении Координационного совета оппозиции возбудили уголовное дело

В Белоруссии в отношении Координационного совета возбудили уголовное дело по статье «Захват власти». Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на генерального прокурора республики Александра Конюка.



Генпрокурор сообщил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Белоруссии «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

Напомним, что о создании Координационного совета для обеспечения перехода власти в Белоруссии заявила 14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. В предварительный список совета вошли 36 человек — общественные деятели, бизнесмены, оппозиционные политики, журналисты Белоруссии.



Ранее президент республики Александр Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти.

