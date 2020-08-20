Минуллина: «Всего 5% крупных инвестпроектов в Татарстане не пострадало от эпидемии»

Глава АИР РТ Талия Минуллина в прямом эфире «Татарстан Онлайн» рассказала, что инвестпроекты, пострадавшие от коронавируса в РТ, делятся на три группы. Первая группа проектов — «им все равно на коронавирус, они продолжают реализовываться в полных объемах, таких, правда, всего 5% у нас». Вторая группа — это проекты, в которых надо что-то менять. Третья группа проектов — это проекты, которые полностью приостановились, но будут запущены после восстановления полетов после эпидемии.

По ее словам, в бизнес-сообществе мировом принято считать самыми надежными прогнозы комитета по торговли и развитию ООН: «У них прогноз — падение на 40% инвестиций в мире в этом году из-за эпидемии. И еще минус 10% в 2021 году».

На данный момент задача АИР — помочь нашим компаниям, инвесторам сохранить финансовое здоровье, а не привлечь много денег.



В прямом эфире Минуллина также заявила, что в Татарстане «забюрократизированность» мешает реализовывать инвестиционные проекты.