В Казани в строительство халяльного ТЦ HalalGuideMall вложат более полумиллиарда

В строительство нового торгового центра ТЦ HalalGuideMall в центральной части Казани планируется вложить более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соинвестора и собственника ГК «Консорциум строительных компаний» Дамира Сафина.



По его словам, 200 млн рублей уже освоены, а одно из зданий готовится к эксплуатации. HalalGuideMall станет первым в России торговым моллом, продвигающим мусульманские и национальные ценности. Работа ведется в рамках концепции HalalLifeStyle.

Торговый комплекс планируется построить на пересечении Оренбургского тракта и ул. Халева. Посетители смогут приобретать как продукты питания, так и одежду от мусульманских брендов. Еще в ТЦ планируют оказывать услуги в сфере красоты и здоровья. Так, в здании будет фитнес-центр для мусульман с отдельными входами для женщин и мужчин.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, HalalGuideMall поспособствует развитию реального сектора экономики за счет использования сырья местных товаропроизводителей и фермеров.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что ООО «Консорциум строительных компаний» представило проект торгового центра HalalGuideMall.