В Татарстане сделали исключение для «наливаек» в Челнах

На 12-м заседании Госсовета РТ рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон РТ «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории РТ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РТ». Депутаты установили ограничения в размере торговых точек — 100 кв. метров для Набережных Челнов и 50 кв. метров для всех других муниципальных образований РТ.



Законопроект предусматривает уточнение требований к розничной продаже алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Согласно изменениям, принятым Госсоветом в первом чтении, розничная продажа алкогольной продукции в таких объектах допускается только при наличии зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 кв. метров.



«Все районы и города Татарстана, за исключением Набережных Челнов, поддержали ограничения на продажу алкоголя исходя из площади не менее 50 кв. метров. В Челнах провели дополнительные общественные слушания, нашли компромисс: запретить продажу алкоголя в объектах общей площади менее 100 кв. метров на территории монопрофильных муниципальных образований свыше 500 тысяч человек. В Татарстане таким городом как раз являются Челны», — сказал депутат Ринат Гайзатуллин.



Ранее на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству обсудили продажу алкоголя.

