Госсовет РТ переизбрал омбудсмена, принял поправки для «наливаек» и оценил поддержку МСП

Новые назначения

Одним из самых заметных назначений (а точнее, переназначений) 12-й сессии Госсовета Татарстана стало переизбрание уполномоченного по правам человека в Татарстане. Руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров представил кандидатуру Сарии Сабурской, которая и ранее занимала эту должность. Депутаты единогласно поддержали переизбрание Сарии Харисовны, после чего она принесла присягу. Отметим, что в марте этого года в СМИ появлялась информация о возможном уходе Сабурской с должности — ее второй срок в качестве уполномоченного истекал как раз этим летом. Однако, судя по всему, в руководстве республики было принято решение оставить ее на должности.



Всего же на повестке дня было 26 вопросов, первый из которых касался избрания мировых судей. Так, назначение на участок №2 Буинского судебного района получил Ленар Сунгатов, на нижнекамский участок №9 попала Эльмира Минибаева, а на седьмой участок Советского судебного района Казани была отправлена Юлия Баязитова.



Помимо этого, Госсовет Татарстана отобрал кандидатов в квалифкомиссию Адвокатской палаты. Депутаты поддержали кандидатуры Тимура Сергеева и Роберта Шаймарданова, которые были представлены на заседании зампредом Комитета ГС по законности и правопорядку Александром Чубаровым.

На повестке дня было 26 вопросов. Фото tatarstan.ru

Поправки для «наливаек» — в особенности для челнинских

Народные избранники также приняли поправки в закон, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях. Напомним, федеральный закон, устанавливающий запрет на деятельность объектов, продающих алкоголь, с залом обслуживания площадью менее 20 «квадратов», вступил в силу весной этого года. При этом субъекты получили право вводить собственные ограничения.

Так, татарстанские депутаты установили ограничения в размере торговых точек — 100 кв. метров для Набережных Челнов и 50 кв. метров для остальных муниципальных образований РТ.

— Все районы и города Татарстана, за исключением Набережных Челнов, поддержали ограничения на продажу алкоголя исходя из площади не менее 50 кв. метров. В Челнах провели дополнительные общественные слушания и нашли компромисс: запретить продажу алкоголя в объектах общей площади менее 100 кв. метров на территории монопрофильных муниципальных образований с населением свыше 500 тысяч человек. В Татарстане таким городом как раз являются Челны, — пояснил депутат Ринат Гайзатуллин.

В процессе обсуждения законопроекта депутаты Ильдар Шамилов и Роман Мугерман предложили установить минимальную площадь в 100 кв. м по всей республике, однако их предложение было отклонено.

Все районы и города Татарстана, за исключением Набережных Челнов, поддержали ограничения на продажу алкоголя исходя из площади не менее 50 кв. метров, сообщил Ринат Гайзатуллин. Фото tatarstan.ru

Как поддерживали татарстанский бизнес

С большим докладом о мерах поддержки для МСП и потраченных на это благое дело средствах выступил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Чиновник детально прошелся по всем видам помощи для бизнеса, начав со сроков уплаты налогов, которые были продлены более, чем для 30% объектов МСП. В том числе более 20% объектов получили продление по уплате страховых взносов.

Также Шагиахметов отчитался о поддержке самозанятых граждан — им были возвращены уплаченные в 2019 году налоги. Общая сумма составляет порядка 140 млн рублей, а самой мерой воспользовались более 75 тыс. самозанятых.

— Выплачены субсидии на неотложные нужды более 40 тыс предпринимателям на сумму более 2,6 млрд рублей. Реструктурировано более 2 тыс кредитов на сумму более 16,7 млрд рублей. Выдано свыше 5,6 тыс льготных кредитов на сумму более 15,2 млрд рублей. Выдано более 3,6 тыс льготных ипотечных кредитов на сумму более 8,2 млрд рублей, — продолжал осыпать аудиторию цифрами министр.

Отмечается, что конкретно Гарантийный фонд республики помог реструктурировать кредиты на сумму более, чем 1,4 млрд рублей. Помимо этого, фонд помог более, чем 260 предпринимателям привлечь заемное финансирование на сумму более 5 млрд рублей, предоставив поручительство на сумму более, чем 1,2 млрд рублей.

С большим докладом о мерах поддержки для МСП и потраченных на это благое дело средствах выступил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Фото tatarstan.ru

Помощь общепиту и борьба с безработицей

Глава министерства экономики Татарстана также рассказал о республиканской поддержке, оказанной тем предпринимателям, которые не попали в перечень пострадавших отраслей.

— В 2020 году уже было направлено более 1,8 млрд рублей — это льготные микрозаймы, поручительство по кредитам и субсидии. Одной из наиболее востребованных республиканских мер остается льготное финансирование. Субъектам предпринимательства на сегодняшний день выдано 362 микрозайма на сумму более полумиллиарда рублей, — отчитался Мидхат Шагиахметов. — Еще одна мера — субсидирование процентной ставки. Она направлена на поддержку предпринимателей, которые не вошли в федеральный перечень пострадавших отраслей. По ней общий объем кредитной суммы составил свыше 8 млрд рублей.

Также министр похвалился успехами программы по поддержке общепита, не имеющей пока аналогов в России.

— Из-за пандемии общепит был вынужден реализовывать продукцию при использовании сервисов доставки. Программа по 100% субсидированию затрат, связанных с оплатой агрегаторов по доставке еды и продуктов питания, была запущена в Татарстане в ответ на ограничения, вызванные пандемией. К программе присоединились «Яндекс.Еда», «Деливери клаб», «Озон» и «Вайлдберриз». Около 100 ресторанов и кафе смогли продолжить свою работу, благодаря этой поддержке — заявил чиновник.

Завершая доклад, министр затронул крайне болезненную для многих тему безработицы. По словам Шагиахметова, сейчас численность безработных в Татарстане составляет порядка 79 тыс человек. При этом, в республике открыто более 40 тыс вакансий.



— Мы ожидаем, что безработица начнет снижаться и по итогам года сократится до 46 тыс человек, — выразил надежду министр.

Лина Саримова