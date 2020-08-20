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В центре Гамалеи рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19

17:58, 20.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В центре Гамалеи рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Побочными действиями после вакцинации от COVID-19 могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота, снижение аппетита и аллергические реакции. Данные опубликованы в инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Иногда может возникнуть увеличение регионарных лимфоузлов, пишет «РИА Новости». Срок годности вакцины составляет шесть месяцев.

Также вакцина противопоказана беременным и кормящим женщинам.

ОбществоМедицина
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